'Soghi Saba Savor' a Nonantola: Torna la 25° edizione della Rassegna Aceti Balsamici

Torna l’appuntamento domani e domenica in centro a Nonantola con ’Soghi Saba Savor’, giunta alla 25° edizione. Si tratta della rassegna degli aceti balsamici tradizionali di Modena prodotti a Nonantola, a cura del Comune di Nonantola e della Partecipanza Agraria in collaborazione con il gruppo Amici e Cultori nonantolani dell’Aceto Balsamico Tradizionale e Ordine del Nocino Modenese di Spilamberto. L’apertura della manifestazione è in programma alle 18,30 al palazzo della Partecipanza Agraria, con visita guidata e degustazioni. Domenica, in piazza Liberazione dalle ore 9,30 alle 17,30, rassegna degli aceti balsamici tradizionali e vendita di prodotti tipici. A fine manifestazione è prevista la premiazione dei vincitori.