Sogni e impegno, la lezione di Cheli ai bimbi delle primarie

Sogni, squadra e impegno. Sono stati questi i temi affrontati da Maurizio Cheli nella conferenza di ieri mattina presso l’auditorium della Fondazione Marco Biagi. Volare è sempre stato il sogno dell’ex astronauta che ha incontrato i bambini di tre diverse scuole primarie della città di Modena. L’evento è stato organizzato da Realco, cooperativa di cui fanno parte i punti vendita Sigma ed Ecu, e promosso dall’agenzia Coro Marketing. Dall’aeronautica militare allo spazio: Maurizio Cheli, dopo anni di studi, è riuscito nella realizzazione del suo sogno. "L’obiettivo di questo incontro – racconta Cheli – è parlare ai ragazzi dello spazio e delle numerose opportunità che offre, ma soprattutto per far capire loro l’importanza di seguire le proprie passioni e di sognare, proprio come facevo alla loro età". "Sognare – ammette l’ex astronauta – è difficile, soprattutto oggi: ma credo sia importante trovare qualcosa in cui ci sentiamo realizzati, un modo per esprimere pienamente noi stessi. Ognuno dovrebbe avere un ideale a cui tendere, e cercare di seguire un percorso razionale per continuare verso quell’obiettivo". L’invito è quello di sognare, sempre, nonostante le difficoltà. Cheli racconta di un percorso che non è sempre stato semplice. "La passione - continua l’ex astronauta - è l’unico elemento che ci permette di non arrenderci davanti alle difficoltà. Ho sempre cercato di trasformare il dubbio di non farcela in uno stimolo per impegnarmi di più". Lo spazio affascina e fa sognare. Cheli, tramite la sua esperienza, racconta l’importanza del credere nei sogni, ma evidenzia anche il valore dello studio e dell’impegno. In questo percorso Maurizio Cheli non è mai stato solo, un’altra parola chiave dell’incontro è stata ‘squadra’. Nel caso delle missioni spaziali, solo durante la missione gli astronauti imparano a conoscersi e a lavorare insieme. Cheli ha quindi raccontato come, in un ambiente così estremo, sia fondamentale collaborare con persone che non si conoscono in anticipo. La sostenibilità è stato un altro dei temi trattati: i bambini hanno avuto modo di vedere, attraverso le immagini delle città dallo spazio, anche l’impatto del cambiamento climatico e lo smog sopra la Pianura Padana. Realco attraverso questa iniziativa ha voluto rafforzare il proprio impegno verso la comunità. "Il gruppo Realco - dichiara Federica Venturelli, assessora alle politiche educative del Comune di Modena - ha dato alle scuole del nostro territorio l’opportunità di conoscere l’esperienza di un grande astronauta della nostra zona. È stata un’occasione per sensibilizzare all’importanza della scienza e della sostenibilità".

Martina Ghedini