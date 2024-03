Solara, festa per la chiesa riaperta: prima messa a 12 anni dal terremoto

Ieri pomeriggio una chiesa e un sagrato gremiti hanno accompagnato la cerimonia di riapertura al culto della chiesa parrocchiale di Solara, intitolata a San Michele Arcangelo. A celebrare l’evento, che segna la definitiva restituzione alle rispettive comunità cristiane dei principali luoghi religiosi del Comune di Bomporto, è intervento il vescovo Erio Castellucci, che ha ricordato come "si sperava da tanto di vederla ricostruita". E’ toccato a lui aprire la porta e varcare per primo la soglia. Solara era l’ultimo bene patrimoniale religioso di Bomporto che rimaneva da restaurare dopo il sisma del 2012. Alla cerimonia hanno assistito centinaia di bomportesi, tanti dei quali oggi residenti altrove. E c’era anche la sindaca Tania Meschiari, la vice sindaca Ilaria Malavasi, il comandante della locale stazione dei Carabinieri e diversi volontari della Protezione Civile. "La restituzione di un luogo dove molti nostri concittadini hanno vissuto momenti importanti della loro vita – ha commentato la sindaca Meschiari – è stato un momento molto emozionante per tutta la comunità. Oggi (ieri per chi legge ndr) si celebra l’anniversario dell’Unità d’Italia e il principio dell’unità lo abbiamo interpretato sia dal punto di vista civile che religioso". Il terremoto aveva reso pericolante il soffitto della chiesa rendendola inagibile e aveva danneggiato il campanile, entrambi risalenti alla fine del Cinquecento.

I lavori di restauro erano iniziati un anno e mezzo fa e sono stati ultimati una decina di giorni addietro. "E’ stato un evento molto partecipato – ha detto il parroco don Filippo Guaraldi – perché tutti i parrocchiani hanno lavorato fino a tarda sera di sabato per avere il giardino pronto e l’area intorno tutta pulita, dimostrando grande attenzione alla loro chiesa".

