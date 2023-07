Soldi e tecnologia Moneta elettronica per pagare al ristorante A Modena il record

Quando si parla di tecnologia, evidentemente Modena riesce spesso ad essere capofila. Anche quando il mondo digitale riguarda il modo di pagare al ristorante. Sono cresciuti del 44,4% i pagamenti digitali nei ristoranti nei primi 6 mesi del 2023, ma si è abbassato il valore medio dello scontrino virtuale, sceso del 7,6% a 23,4 euro. È quanto emerge dall"Osservatorio Caffè e Ristoranti Cashless 2023’ di SumUp, attiva nel settore. La provincia con la crescita più elevata di transazioni senza contanti è stata proprio la nostra, Modena (+82,2%), seguita da Ancona (+54,1%) e L’Aquila (+51,7%). In quella di Oristano si è registrato lo scontrino digitale più basso (15,5 euro in media) e in quella di Aosta il più alto (38,5 euro). In provincia di Belluno invece lo scontrino senza contanti è sceso di più (-31%), mentre in quella di Isernia si è registrato l’aumento maggiore (+16,4%).

"Anche nel 2023, il primo anno senza restrizioni dovute alla pandemia - spiega Umberto Zola di SumUp - le transazioni cashless nei caffè e ristoranti continuano a crescere significativamente in tutto il territorio nazionale, a dimostrazione di quanto esercenti e consumatori siano ormai a loro agio con queste modalità di pagamento. Nonostante il trend positivo - prosegue - in una minoranza consistente di territori il ticket medio tende a crescere o a restare stabile da un anno all’altro: segno che in alcune aree l’abitudine al contante è ancora radicata. Non bisogna dimenticare - sottolinea - che il contante ha dei costi in termini di sicurezza, di complessità e di attrattività del business che l’uso di strumenti digitali consente di abbattere: dal rischio di ricevere banconote false, ai costi per mettere in sicurezza il punto vendita, fino alla difficoltà di depositare il denaro a causa della progressiva diminuzione delle filiali bancarie sul territorio. Inoltre - conclude Zola - anche in vista di un’estate 2023 in cui si prevede l’arrivo di numerosi turisti internazionali abituati a pagare qualsiasi importo con carta, proporre soluzioni digitali aiuta i ristoratori a rispondere alle esigenze di una fetta crescente di potenziali clienti".

Al quarto posto della classifica delle transazioni senza contanti c’è Biella (+50,8%), al quinto Piacenza (+49,9%), al sesto Varese (+46,9%). Dopo Rieti (+46,2%), chiudono la top 10 Prato (+44,7%), Lucca (+43,2%) e Venezia (+42,6%). Dopo Oristano, per trovare gli scontrini medi cashless più bassi occorre recarsi ancora a Modena (19,6 euro), mentre l’ultimo gradino del podio è occupato da Prato, Ancona e Cagliari, tutte con un ticket medio digitale di 20,2 euro. Scorrendo la classifica, ecco Bologna (20,6 euro), Milano (20,9 euro), Lodi e Genova (entrambe 21,5 euro), Livorno (22 euro). L’osservatorio di SumUp ha analizzato anche le province dove il calo del ticket medio digitale è più evidente. In cima si posiziona Belluno, con una flessione del 31% rispetto al 2022, seguita da Ancona (-24,9%), Parma (-23,5%), Prato (-21,2%) e Modena(-18,3%). Dall’altro lato della classifica è Isernia la provincia in cui, invece, il ticket medio è aumentato di più (+16,4%), seguita da Bolzano (+9,1%), Messina (+3,6%), Catanzaro (+3,1%) e Potenza (+1,4%).