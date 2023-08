Solgarden, Ghinelli presidente "Aumenteremo l’impegno sociale"

Cambio al vertice per Solgarden, la storica cooperativa sociale di Sassuolo – nata nel 1992 – che gestisce l’omonimo garden center di via Madre Teresa. Daniela Ghinelli succede ad Enzo Giovini, che ha fondato la cooperativa e resta nel CdA come consigliere. "Solgarden – ha detto la neopresidente Ghinelli – progetta il futuro sempre all’insegna della solidarietà. Vogliamo continuare e, se possibile, implementare il nostro impegno sociale a favore dell’inserimento lavorativo, investendo nella formazione per essere sempre aggiornati e competenti in un settore – il giardinaggio – in continua evoluzione". Aderente a Confcooperative Terre d’Emilia, Solgarden è una cooperativa sociale di tipo B, cioè si occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. E’ specializzata nella coltivazione e vendita di piante, fiori, prodotti e accessori per il giardinaggio. Da alcuni anni organizza anche corsi bonsai, terrarium, cucina con aromi e laboratori per bambini: in 30 anni Solgarden ha inserito al lavoro un centinaio di persone, di cui 14 dipendenti a tempo indeterminato.