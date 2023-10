Solidarietà dei lavoratori al collega ferito

Dopo un litigio con un cliente, un lavoratore del supermercato Pam di Sassuolo è rimasto ferito e sarà assente dal lavoro per due settimane. Sull’accaduto i carabinieri hanno sentito un testimone e il cliente coinvolto nella lite. A seguito di quanto successo, il personale di Pam Panorama esprime piena solidarietà al collega. "Il grave e preoccupante fatto accaduto – sottolineano i lavoratori – è evidentemente frutto di un degrado sociale e culturale dilagante, che mette in contrapposizione le persone, scansando qualsiasi possibilità di confronto. Sono sempre più all’ordine del giorno, atteggiamenti ostili e provocatori in modo particolare nei confronti delle lavoratrici".