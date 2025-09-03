Solidarietà dopo gli insulti razzisti. Il sindaco Righi incontra la Miss:: "Vergognoso, Carpi non è questa"

È frastornata per tutto quello che le sta accadendo, ha sofferto dopo essere stata bersagliata sui social con insulti razzisti e feroci critiche per la vittoria della fascia ’Miss Grand Prix’ (domenica scorsa a Pescara), ma va avanti a testa alta ed è anche "molto riconoscente per la solidarietà" che sta ricevendo. Estefani Yan, 27 anni, originaria di Santo Domingo ma da sei anni residente a Carpi, risponde alle chiamate tra un cliente e l’altro dal centro estetico della sorella dove lavora nella città dei Pio. "Ho mille messaggi sul telefono e sono davvero curiosa di leggerli – racconta Estefani – ma prima viene il lavoro. Lo farò una volta a casa".

La sua vicenda è arrivata, suo malgrado, sotto i riflettori anche a livello nazionale, dopo che Estefani, ex atleta nazionale militare nella Repubblica dominicana, ha vinto il titolo nazionale di bellezza: un riconoscimento in cui lei sperava tantissimo e che l’ha riempita di gioia, ma che ha, in contemporanea, scatenato sui social innumerevoli critiche di stampo razzista. Dopo essere stata travolta dall’odio degli haters – "non rappresenta certo la carpigianità"; "ce n’erano di molto più belle con il ‘difetto’ di essere italiane" questi alcuni commenti –, ieri mattina, nel centro estetico in cui lavora, ha ricevuto una visita inaspettata: quella del sindaco di Carpi, Riccardo Righi. "Ho voluto portarle personalmente la mia solidarietà e quella dell’amministrazione", afferma il primo cittadino. "Gli insulti razzisti che Estefani Yan ha subito sono un fatto gravissimo e vergognoso. Non si tratta di semplici commenti ma di un attacco alla dignità della persona e ai valori stessi della nostra comunità. Nessuno, infatti, deve essere colpito per le sue origini e il colore della pelle". Prosegue il sindaco: "Estefani vive a Carpi da anni, lavora qui e qui ha costruito relazioni e affetti. Carpi è la sua città, lei stessa la sente come casa sua e nella competizione l’ha rappresentata con orgoglio. Gli insulti razzisti non rappresentano Carpi e la nostra comunità, che riconosce il talento e l’impegno e che si stringe intorno a chi contribuisce con il proprio lavoro e passione alla vita collettiva. A chi pensa di diffondere odio e divisione – conclude Righi – la comunità carpigiana risponde con unità e fermezza. Il razzismo non può avere cittadinanza nella nostra città". Il gesto e le parole del sindaco hanno profondamente colpito la 27enne: "Non me l’aspettavo. Sono arrivata come ogni mattina al lavoro e, verso le 11, mi hanno detto che sarebbe arrivato il sindaco: per me? Che emozione! Ho chiesto ad un’amica di andare a prendermi un cambio di abito e la fascia, dovevo essere ‘presentabile’ per il sindaco!". "Mi ha riempita di gioia la sua visita, per la solidarietà espressa. Purtroppo – spiega –, questa volta è toccato a me, ma la prossima volta potrebbe essere il turno di un’anima più fragile. Sono fiera delle mie origini, sono una donna adulta e consapevole della persona che sono. Cosa sarebbe successo se tutto questo fosse capitato ad una ragazzina più piccola? Magari poteva pensare che il colore della sua pelle è quello sbagliato o che merita di meno solo perché non italiana. Non è giusto".