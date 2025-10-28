La solidarietà della Fondazione Fossoli a Emanuele Fiano: “Uomo di pace”

Modena, 28 ottobre 2025 – Dopo che ieri in un'aula dell'Università di cà Foscari di Venezia, un gruppetto di attivisti ProPal, con slogan e cartelli contro il sionismo, ha impedito lo svolgimento di un incontro-dibattito sulle prospettive di pace, interrompendo un incontro a cui stava prendendo parte l'ex parlamentare Emanuele Fiano, tutto il mondo politico e non ha espresso messaggi di solidarietà.

Oggi anche la Fondazione Fossoli, ente che gestisce e promuove azioni di valorizzazione del Campo di Fossoli, del Museo monumento al Deportato delle Sinagoghe storiche e degli archivi connessi, ha espresso la sua solidarietà tramite un messaggio della presidente Manuela Ghizzoni.

“Emanuele Fiano è uomo di pace, costruttore di ponti, fautore del dialogo tra israeliani e palestinesi a tutti i livelli. Per tutta la propria vita si è speso, sia come presidente della Comunità ebraica di Milano, che come parlamentare e, successivamente, come presidente del Comitato scientifico della Fondazione Fossoli, per proporre occasioni di incontro e riflessione, riconoscendo il diritto dei palestinesi a uno stato indipendente, condannando senza riserve le politiche del governo israeliano e le azioni dell'esercito nei confronti dei civili a Gaza, così come gli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania”.

“Compito delle istituzioni, quali le sedi universitarie e la stessa Fondazione Fossoli, è rifiutare la semplificazione, gli slogan acritici, lo scontro, ma al contrario stimolare il dialogo, favorire l'incontro, costruendo spazi dai quali sia possibile riprendere un confronto che le armi e la morte hanno interrotto”. “Nessuna censura al dialogo aiuterà la pace”, prosegue.