Solidarietà in Accademia. Raccolti 27mila euro per sostenere l’Aseop

Una grande catena di solidarietà per donare ospitalità gratuita ai bambini oncologici e alle loro famiglie. Nell’ambito della serata benefica promossa dal Lions Club Castelnuovo Rangone in collaborazione con Fondazione Mediolanum, andata in scena martedì sera nella splendida cornice del Salone D’Onore dell’Accademia militare sono stati raccolti ben 27.400 euro volti a sostenere i progetti di ospitalità dell’Aseop. Infatti i fondi contribuiranno alla realizzazione della Seconda Casa di Fausta, struttura di accoglienza che sarà completata entro settembre 2024 e che garantirà ospitalità gratuita ai tanti piccoli pazienti e alle famiglie che da ogni parte della Regione e d’Italia si recano quotidianamente al Policlinico e ai reparti di eccellenza che afferiscono al Dipartimento Materno Infantile per ricevere cure. All’interno della ’Seconda Casa di Fausta’, infatti, verranno realizzate dodici stanze doppie, dotate di servizi, oltre a spazi comuni ad uso lavanderia e cucina. Ospite d’onore, martedì sera, la presidente di Fondazione Mediolanum e vice presidente di Banca Mediolanum Sara Doris, che ci ha tenuto a presenziare alla cena a dimostrazione della sua grande sensibilità verso i progetti che da sempre Aseop realizza, grazie anche al sostegno continuo, fin dal 2017, dei service del Lions Club Castelnuovo Rangone. Per volere della presidente Doris il ricavato della serata Lions Club Castelnuovo Rangone sarà integrato da Fondazione Mediolanum con una donazione. "La scelta di essere al sostegno arriva da Fondazione Mediolanum perchè la volontà è quella di essere vicini alle persone, nel territorio. Qualche anno fa siamo venuti a conoscenza della casa di Fausta ed è stata una bellissima scoperta: ho incontrato persone di gran cuore e molto dedicate – afferma Sara Doris. "I valori familiari sono le fondamenta di ogni persona e mi ritengo molto fortunata: la famiglia mi ha dato tanto dal punto di vista valoriale, attraverso esempi concreti e la vicinanza agli altri è qualcosa che ho visto sin dai miei nonni" - ha concluso sottolineando di aver scritto un libro dedicato al padre Ennio e alla sua grande generosità. Il presidente di Aseop Erio Bagni ha ringraziato i presenti per il sostegno, spiegando come la seconda casa di Fausta sorgerà in via Corletto Sud. "Ci sarà anche un grande parco e sarà un ambiente diverso e rurale dove crediamo che si possa vivere il percorso della malattia guardando alla guarigione".

Valentina Reggiani