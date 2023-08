Solidarietà internazionale Vacanze e visite mediche I piccoli Saharawi in città

Tutti diligentemente in fila, tutti sorridenti e pronti a salutare gli adulti e tutti già innamorati di Nonantola e di Montese prima e di Modena negli ultimi giorni. Si è presentata così la quindicina di bambini – tutti di otto anni a parte due adolescenti che già erano stati a tirare di boxe a Reggio alle olimpiadi del Tricolore – originaria del Saharawi che ieri è stata ricevuta in municipio dall’assessore Andrea Bosi. Questi bimbi Saharawi – popolo del Sahara occidentale dal 1975 costretto a vivere su territorio del Marocco, che non ne riconosce l’indipendenza, e nei campi profughi allestiti nel deserto della Algeria in aree separate da un muro di oltre 2mila chilometri – sono gli ultimi ad avere beneficiato di un progetto ormai trentennale e ripreso dopo il covid che lega Modena a queste popolazioni africane. Il progetto di accoglienza, infatti, nasce negli anni ’90 e nel 2009 è stato integrato da un secondo sanitario che prevede sia i controlli pediatrici sia il piano specifico di cura della calcolosi renale da cui sono particolarmente colpiti i piccoli di questo popolo. Spiega Silvia Bellettini dell’associazione Kabara Lagdaf che da tempo organizza il progetto di accoglienza: "Questo gruppo proveniente dal distretto di Aiun è stato nostro ospite tutto il mese e domani rientrerà a casa dopo aver fatto anche un po’ di vacanze tra mare e montagna. Abbiamo fatto gite e incontri, prima in Toscana poi a Montese, Nonantola e per finire Modena dove dormono nella scuola di Magreta dopo avere visitato anche Formigine e Campogalliano, gli altri comuni del nostro patto di accoglienza modenese. Questi bambini, come quelli degli anni pre covid, hanno capito che il loro viaggio è di divertimento, ma anche di conoscenza tanto che soprattutto hanno apprezzato la presenza del verde, degli alberi, ossia di quanto manca sul loro territorio". I bambini hanno poi scambiato doni con l’assessore Bosi a cui hanno portato una maglietta, alcune medaglie, un ventaglio e braccialetti mentre il Comune ha contraccambiato con un piccolo zainetto, un calendario, una borraccia. L’assessore Bosi ha salutato i ragazzi come "ambasciatori della forza del popolo Saharawi", ricordando il patto di amicizia che da molti anni lega ai Saharawi il Comune di Modena, con la Provincia e la Regione Emilia Romagna aggiungendo "il grande contributo delle associazioni di volontariato che lavorano costantemente per migliorare le condizioni di vita difficilissime dei campi profughi, insieme all’impegno per sostenere il diritto all’autodeterminazione del popolo Saharawi".

Stefano Luppi