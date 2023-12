Soliera, è l’architetto Bagni la candidata del centrosinistra

È Caterina Bagni la candidata sindaca del centrosinistra a Soliera. Architetto, classe 1977, attenta alle tematiche legate alla sostenibilità ambientale, è stata già assessore e vicesindaco con le giunte Schena e Solomita, ed è attualmente presidente della Fondazione Campori. La proposta di candidatura di Caterina è stata prima approvata all’unanimità dal Direttivo del Pd solierese e condivisa con le forze che attualmente sostengono la maggioranza in consiglio comunale: la lista Sinistra Ambientalista e Viviamo Soliera. Il percorso di condivisione si è concluso con l’incontro aperto agli iscritti del partito, ai componenti della coalizione e a tutti quanti hanno partecipato alla fase di consultazione. "Sono soddisfatto del lavoro fatto – commenta Federico Burani, Segretario Comunale del Pd di Soliera – abbiamo messo in campo una consultazione larga, un percorso di ascolto vero, un lavoro analitico, in cui le risposte sono state misurate e quantificate. Alle persone intervistate abbiamo chiesto come vedono la loro città e quali sono le idee e i bisogni per il futuro: tante sono le proposte su cui lavorare, come partito e come coalizione, per proporci con credibilità, serietà e forza alla sfida elettorale, ma soprattutto per affrontare la sfida del governo della città".

Insieme a quello di Bagni, ai cittadini consultati erano stati indicati anche i nomi di Cristina Zambelli, attuale vicesindaco, e del consigliere comunale Angelo Bruno. Sia Zambelli che Bruno si sono messi subito a disposizione di Caterina Bagni, dimostrando un grande spirito di servizio di cui la candidata e il Partito Democratico li ringraziano.