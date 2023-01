Orrore a Soliera: ancora gravi le due persone ferite a martellate

Soliera, tragedia in famiglia in via Marconi

Soliera (Modena), 18 gennaio 2023 – Sono ancora gravi ma stazionarie le condizioni dei due feriti a seguito della tragedia in famiglia che si è consumata martedì pomeriggio a Soliera, nella Bassa, in un’abitazione di via Marconi, dove Paolo Socin, tecnico di 68 anni, ha colpito ripetutamente la moglie 66enne ed il suocero di 85 anni presumibilmente con un martello, prima di togliersi la vita impiccandosi. Entrambi risultano ancora ricoverati all’ospedale di Baggiovara con prognosi riservata. A riportare le conseguenze più gravi dall’accaduto era stato proprio l’anziano, risultato da subito in pericolo di vita. Gli uomini della scientifica sono intanto tornati nell’abitazione di via Marconi, alla ricerca di altri elementi che chiariscano la dinamica dei fatti, mentre tutto da ricostruire è contesto in cui è maturata la violenza, ovvero il possibile movente.