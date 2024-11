Soliera, Festival della Migrazione. Focus sul romanzo di Oursana

Nuovi italiani, una storia famigliare di coraggio e migrazione: domani alle 18, al Castello Campori di Soliera, Amal Oursana (foto) presenta il romanzo ‘Il segreto nel nome’. Per il secondo anno consecutivo, Soliera partecipa al Festival della Migrazione di Modena ‘Europe-Africa andata e ritorno: i cammini e le storie che rigenerano l’Italia’. Ed è proprio una di queste storie quella che racconterà Amal Oursana, medico dalla sfaccettata identità (francese di nascita, italiana di adozione e con profonde radici marocchine). "Quello che mi ha spinta a scrivere il romanzo è stata la percezione di un vuoto, la constatazione che nella letteratura italiana mancasse qualcuno che raccontasse da dentro la vita quotidiana degli immigrati e dei loro figli", spiega l’autrice. Il romanzo pone al centro la storia di una famiglia marocchina che si dipana tra Marocco, Francia e Italia, a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso fino ai giorni nostri. Generazioni a confronto: un libro che nasce da dialoghi, si cala nella quotidianità e lascia risuonare una ricerca costante della continuità con le origini. La vicenda raccontata nel romanzo comincia con la nascita del protagonista, Rahhal, e il censimento tramite cui il Protettorato francese impose la scelta del cognome unico per le famiglie marocchine, andando a eliminare la sequela della genealogia patrilineare che i nomi arabi conservavano per tradizione. La scelta del padre di Rahhal segnerà un percorso fondativo sulle cui tracce la famiglia tornerà alla fine della narrazione. In mezzo c’è altro: la quotidianità della vita famigliare di Rahhal e Fatna e dei loro figli, Tarik, Assia e Iman, prima in Francia, poi in Italia, a Modena, al centro della narrazione.

m.s.c.