Soliera, investimenti per 16 milioni Incontri per illustrarli ai cittadini

Nei prossimi mesi a Soliera prenderanno avvio una serie di lavori e interventi che andranno "ad arricchire e migliorare l’ecosistema urbano della città". I progetti – tutti già finanziati ed esecutivi, le cui gare partiranno entro l’anno – intervengono ad ampio spettro sugli spazi e i servizi della comunità, mettendo a frutto investimenti per una cifra pari a circa 16 milioni di euro, di cui una decina da fonti esterne (fondi PNRR). Allo scopo di presentare alla città e raccontare nello specifico le caratteristiche delle diverse opere in cantiere, domani comincia un ciclo di assemblee pubbliche che si terranno sempre in orario serale (inizio ore 21) nella sala grande di Habitat, in via Berlinguer 201.

Il primo appuntamento di domani sarà interamente dedicato ai nuovi spazi e servizi per la cura e l’abitare: quindi la nuova Casa della Salute che sorgerà in via Roma 104, ospitando i servizi dell’Azienda USL, attualmente collocati nell’edificio di via XXV Aprile, oltre a medici di medicina generale e ulteriori servizi specialistici, e il nuovo condominio solidale in via Grandi nel tratto compreso tra via Leopardi e via Palazzina, un complesso da destinare all’edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), con spazi dedicati ai disabili e alle loro famiglie. Dopo l’intervento introduttivo dell’assessore ai Servizi Sociali Lucio Saltini, interverranno Stefania Ascari, direttrice del distretto sociosanitario di Carpi, Edoardo Colonna, progettista del condominio solidale e docente del Politecnico di Milano, e Gaetano Venturelli, presidente Acer Modena.