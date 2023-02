Soliera, pubblicato il bando per la nuova Casa della Salute

È stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione della nuova Casa della Salute, che ora assume la denominazione di Casa di Comunità, che sorgerà a Soliera in via Roma 104, nell’edificio che fino allo scorso anno ha ospitato la scuola primaria Garibaldi (tempo modulo) e dove ora si trovano gli uffici dell’Istituto comprensivo, anch’essi destinati a spostarsi nel polo scolastico di via Caduti di Nassiriya.

Il bando è consultabile e scaricabile sulla homepage del sito internet del Comune di Soliera.