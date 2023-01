Soliera, riecco i tre medici

A partire da oggi, i tre medici di medicina generale che, per un breve periodo si erano trasferiti nella frazione di Sozzigalli, tornano a ricevere i propri pazienti a Soliera, in via Leopardi negli spazi dell’ex studio medico del dottor Cremonini.

Si risolve in tal modo una situazione pesante per svariate famiglie solieresi e nel frattempo prosegue l’iter che porterà all’apertura della nuova Casa della Comunità entro il 2023. Il centro sanitario e assistenziale, che ospiterà anche i medici di famiglia e laboratori specialistici, si installerà in via Roma. Alla fine del 2022, i medici Nicola Berlanda, Cristiana Vanzini e Giada Zecchi, avevano dovuto lasciare l’ambulatorio di via Rimembranze e ora riprenderanno servizio a Soliera, in spazi adeguati.

"Siamo soddisfatti", spiega l’assessore comunale ai Servizi sociali Lucio Saltini, "perché in accordo con l’Ausl Modena e i medici, siamo riusciti a contenere in un paio di settimane il disagio per i pazienti solieresi di dover raggiungere Sozzigalli". Inoltre, "siamo inoltre già proiettati in avanti - continua - perché nei prossimi mesi prenderà avvio il cantiere della nuova Casa della Comunità, un intervento che migliorerà in modo esponenziale la nostra dotazione in termini di assistenza e cura della salute".