Soliera, ultimi lavori per riqualificare il centro

Hanno preso il via lunedì scorso i lavori finali sulla parte nord di via Roma, parte conclusiva del grande progetto di riqualificazione del centro urbano di Soliera in via Roma e via Marconi, progetto finanziato grazie ai fondi del PNRR.

Il cantiere, ultimo stralcio del progetto, interessa il tratto che va dall’incrocio con via Marconi fino a poco prima del distributore Esso, e coinvolge anche una piccola parte di piazza Lusvardi. Durante il periodo dei lavori, i tratti di via Marconi che collegano via XXV Aprile e via Roma da un lato e via Garibaldi/Rimembranze e via Roma dall’altro diventano a fondo cieco e sono regolati a doppio senso di marcia, al fine di garantire l’accessibilità ai residenti e a coloro i quali debbano recarsi presso le attività commerciali.

Nella fase iniziale i lavori riguardano la sede stradale e i marciapiedi di via Roma. La pista ciclabile presente nel tratto interessato sarà invece percorribile dai veicoli, ma solo in senso unico da sud verso nord e con velocità fortemente ridotta e riservata ai residenti e a quanti debbano raggiungere gli esercizi commerciali e ai distributori di carburante presenti nel tratto interessato dai lavori. Una volta terminata la posa del nuovo manto stradale – fa presente l’amministrazione –, l’intervento proseguirà con il rifacimento della pista ciclabile, così da garantire migliori condizioni di mobilità e di sicurezza per tutta la cittadinanza.

Il cantiere è il naturale proseguimento di quello di via Marconi, riaperta al traffico da sabato 9 agosto nel tratto compreso tra via Roma e via Caduti. Si sono infatti conclusi i lavori avviati ad aprile che hanno interessato il rifacimento dei sottoservizi – acqua, gas e fognature – oltre alla cordolatura e alla posa del calcestruzzo drenante sia sulla sede stradale sia sui marciapiedi.

Attualmente i marciapiedi sono delimitati da protezioni provvisorie che, a breve, verranno sostituite dai paletti dissuasori dello stesso modello già installato nella curva di via Roma, così da garantire una maggiore sicurezza e uniformità estetica.