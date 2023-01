Soliera, urla dal balcone e mette in fuga tre incappucciati: "Ladri senza scrupoli"

"Occorre stare attenti e, se possibile, tenere sempre una luce accesa in casa, perché i ladri ormai non si fanno più alcuno scrupolo". Il monito viene da Alessandro Ferrari, 28 anni di Soliera, molto conosciuto perché atleta nazionale Fight1 Gamma, due volte campione italiano. Ad essere stata presa di mira dai malviventi, nel tardo pomeriggio di venerdì, è stata la villetta in cui abita con la compagna, in una zona residenziale di Soliera. "Stavo tornando dal lavoro quando ho ricevuto una chiamata impaurita dalla mia compagna – afferma Alessandro –. Arrivato a casa ho trovato con lei i miei genitori e i carabinieri". Alle 18.30 circa, la sua compagna era in casa quando ha sentito dei rumori dal primo piano: "Affacciandosi dal balcone del secondo piano – racconta Ferrari – ha visto tre persone col passamontagna che stavano cercando di entrare dalla porta finestra della cucina con un piede di porco. In preda allo spavento ha detto: ‘Chi è?’; i malviventi, colti di sorpresa, le hanno risposto ‘Nessuno signora’ e velocemente si sono allontanati dal terrazzo raggiungendo un’auto in moto che li attendeva, con a bordo il quarto componente della banda, il ‘palo’, e che si è dileguata a tutta velocità. La mia compagna – prosegue Alessandro – si è messa a urlare per la paura, per richiamare l’attenzione di persone in strada. La sua presenza è riuscita a mettere in fuga i ladri; abbiamo riportato solo danni alla porta finestra della cucina. Per fortuna non sono riusciti a entrare (tra l’altro avrebbero trovato poco di valore, in quanto ci siamo trasferiti di recente). La nostra zona è residenziale e poco distante dalla stazione dei Carabinieri, ma purtroppo non è la prima volta che viene visitata dai ladri".

Maria Silvia Cabri