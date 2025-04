Solierese: Giorgio Malavolta nuovo ds, conferme per Perziano e Battaglioli in Promozione

Iniziano ad arrivare le prime novità per i dilettanti 2025-26. In Prima categoria alla Solierese il ds Giacomo Lugli ha comunicato da tempo che per motivi personali non resterà e così il presidente Oscar Lolli ha affidato l’incarico a Giorgio Malavolta (nella foto), un ritorno in gialloblù, già ex Ganaceto e da ultimo alla Cdr Mutina, che seguirà prima squadra e Under 19. "Non posso non ringraziare Lugli per il lavoro svolto in questi due anni – le parole di Lolli - con passione e competenza e che senza nessun dubbio avrebbero portato alla sua conferma". Dal canto suo Malavolta spiega. "Torno alle mie radici, ora la priorità è finire bene queste due giornate poi penseremo al mister". In Promozione due squadre coinvolte nella lotta salvezza hanno annunciato la conferma, comunque vada, dei due tecnici: il Colombaro con Carmine Perziano e la Pgs Smile con Fabio Battaglioli.

Giovanili. Nel campionato Juniores Nazionale (riservato alla D) la Cittadella, arrivata terza nel girone "E", gioca oggi la finale playoff alle 16 al campo "Bricchi", terreno di casa del Fiorenzuola arrivato secondo per accedere alle fasi finali. Nell’ Under 19 Regionale Elite alle 15,30 a Correggio si gioca la semifinale playoff Correggese-Terre di Castelli, chi vince sfida in finale (1° maggio) la vincente di Gotico-Sanpaimola.

