Solierese, prima gioia in casa. Autogol stende il Castelnuovo

SOLIERESE2CASTELNUOVO1

SOLIERESE: Tosi, Ligabue, Mandreoli, Vignocchi, Laino, Gianelli, Vaccari (71’ Boschetti), Pagano (59’ Marani), Feninno (81’ Caselli), Bozzani (92’ Tagliavini), Dapoto (86’ Berni). A disp. Prejmerean, Bartolomeo, Mecorrapaj, Baroni P. All. Greco

CASTELNUOVO: Menozzi, Fontanesi, Manini, Baroni L., Coviello (46’ Copertino), Veneri (74’ Cantaroni), Leguern, Bellentani (81’ Paltrinieri), Bellei Ponzi, Fugallo (66’ Ienna), Carbone. A disp. Ripesi, Giovanardi, Baffo, Lodi, Mazzoli All. Casagrandi

Arbitro: Candela di Parma

Reti: 16’ Dapoto, 24’ Veneri, 38’ autogol Coviello

Note: ammoniti Manini, Feninno, Berni

Succede tutto in 38’ fra Solierese e Castelnuovo e a fare festa è la squadra di Greco che coglie la prima vittoria allo "Stefanini" grazie alla sfortunata autorete proprio di Coviello, ex di turno cresciuto nel settore giovanile gialloblù. Per i gialloblù è la seconda vittoria di fila che vale un bel salto in classifica, mentre la truppa di Casagrandi (secondo ko consecutivo) resta nella zona calda. Al 15’ Coviello si fa rubare palla da Ligabue che innesca la ripartenza di Dapoto, l’ex Ganaceto arriva a tu per tu con Menozzi che lo costringe ad allargarsi, così il tiro da posizione defilata va sbatte sulla traversa. Passa però solo un giro di lancette e lo stesso attaccante trova il modo di rifarsi: Gianelli piazza un cross perfetto e Dapoto sfugge alla difesa ospite mettendo dentro il vantaggio. Il Castelnuovo però la pareggia subito al 24’ quando la punizione da posizione defilata di Veneri diventa una traiettoria mortifera per Tosi, beffato dall’1-1. Prima del riposo al 38’ Ligabue crossa in mezzo a caccia di compagni ma la palla sbatte su Coviello e si impenna, un campanile che beffa Menozzi e si insacca dal lato opposto della porta, dopo un rimbalzo sul palo. Nel secondo tempo Casagrandi prova a cambiare l’inerzia con i cambi di Ienna e Copertino anche se l’unica vera occasione per il pari arriva di testa su angolo quando Fugallo incorna centralmente e Tosi non ha problemi a fare sua la sfera.