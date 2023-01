"Solignano, via Statale non è sicura"

All’indomani dell’incidente che ha visto un ragazzo di 15 anni travolto da un’auto in pieno centro a Solignano, in via Statale, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali per andare alla fermata della corriera (a proposito, l’altro ieri l’operazione che ha dovuto affrontare è andata bene, ma ne avrà per più di 40 giorni), un residente del posto, M.G., interviene chiedendo agli enti pubblici competenti maggiore sicurezza su via Statale. "Lo chiedo – spiega – per il bene di tutti noi residenti.

Se c’è la volontà politica, si può fare. Anche mio figlio, quando andava alle medie, ha rischiato anni fa di essere travolto mentre attraversava questo tratto di strada, che ancora oggi, quotidianamente, è attraversato da almeno 20 – 30 studenti che devono prendere la corriera per andare a scuola. Purtroppo, dopo quello che è successo l’altro giorno – continua M.G. – venerdì mattina sono andato a verificare personalmente la situazione: non ho visto agenti di polizia locale sul posto e, in prossimità di due attraversamenti pedonali, c’erano due lampioni non funzionanti. Bisogna – conclude M.G. – che siano garantite le condizioni minime di sicurezza in questo tratto di strada, in attesa di una soluzione più strutturata e più idonea. Bisogna che tutti gli enti coinvolti lavorino e collaborino avendo come obiettivo l’incolumità dei cittadini".

m.ped.