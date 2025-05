Solisti e duetti: arie sacre in programma alla Chiesa del Voto

Arie sacre solistiche e duetti saranno il ‘tessuto’ nel concerto che la rassegna "MusicalVoto", promossa da Modena Musica Sacra, proporrà oggi alle 17 alla chiesa del Voto, in via Emilia centro, con ingresso gratuito. L’evento vedrà protagonisti gli allievi del corso di perfezionamento in musica sacra diretto dal maestro Luca Colombini, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Simone Guaitoli. Il programma presenterà una selezione di composizioni sacre dal XVII al XIX secolo, con pagine solistiche e a due voci che testimoniano la ricchezza espressiva del repertorio sacro europeo. Tra i brani di più rara esecuzione, merita una menzione il "Salve Regina" di Nicola Porpora. Li ascolteremo dalle voci dei soprani Francesca Balboni, Angelica Milito, Margherita Monelli, Greta Morselli, Josephine Palese, Maria Francesca Rossi, Valentina Zanni, del mezzosoprano Anna Trotta e del basso Filippo Piccinini.

