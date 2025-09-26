Sollievo dopo la paura

Sono stati attimi di paura quelli vissuti domenica a Finale, durante la gara di Prima "D" fra Junior e Atletico Spm. Ma ora le notizie che arrivano sul portiere finalese Alberto Alberghini fanno per fortuna tirare un sospiro di sollievo a tutto l’ambiente biancazzurro. Il guardiano classe ’96 era stato vittima di uno scontro al 10’ del primo tempo che aveva portato alla sospensione della gara per mezz’ora. Durante un’uscita bassa è andato a incocciare con la faccia sul ginocchio di un compagno, che lo stava proteggendo in area: il ragazzo è rimasto a terra incosciente per qualche istante, poi si è ripreso, ma con uno grande ematoma sotto l’occhio e un taglio che ha fatto uscire molto sangue. Immediato l’intervento di ambulanza e auto medica che lo hanno soccorso e portato in ospedale a Cento. La tac ha evidenziato una frattura frammentaria dello zigomo e già lunedì è stato operato all’ospedale di Cona, a Ferrara, per l’inserimento di tre placche in titanio, mentre ieri pomeriggio è stato dimesso. "Sono stati attimi di terrore – ricorda il ds finalese Ludwig Pederzini – e quella mezz’ora con Alberto a terra è sembrata non finire più. Siamo stati in contatto con lui e i famigliari in questi giorni e ci ha rassicurato. Nella sfortuna, alla fine è andata bene perché i danni potevano essere ben peggiori con un impatto così. Ora lo aspettiamo al campo per dargli un grande abbraccio. Il calcio viene in secondo piano, quando e se sarà pronto per tornare a giocare lo deciderà lui".

Dal punto di vista calcistico Alberghini – per tanti anni fra D, Eccellenza e Promozione con Castelfranco, Sant’Agostino, Crevalcore e gli ultimi 7 anni alla Centese – era stato uno dei colpi estivi dello Junior, che ha già il vice Nicolò Bretta out per infortunio, mentre Lorenzo Minelli (entrato al suo posto dopo il ko) col lavoro non è sempre presente. "La decisione in linea con la nostra filosofia – conclude Pederzini – è quella di non andare sul mercato ma di affidarci ai nostri due ragazzi della Juniores, il 2008 D’Aiello e il 2007 Tassinari".

Davide Setti