La sonda stratosferica lanciata dal liceo di Modena a caccia di muoni / Video

Modena, 3 giugno 2025 – È riuscito questa mattina al liceo scientifico Tassoni – tra conto alla rovescia e applausi – il lancio del pallone sonda stratosferico (video) con all’interno la strumentazione messa a punto dal gruppo di studenti guidati dal professor Andrea Betti coinvolto nel progetto: un rilevatori di muoni (particelle), un tubo geiger per la rilevazione di raggi cosmici, web cam e altri sensori, oltre a un dispositivo di trasmissione radio per inviare i dati a terra.

La ‘sonda’, gonfiata attraverso elio, è in volo e ha raggiunto i 30 chilometri di altezza prima di esplodere a causa della scarsa pressione atmosferica. Dopodiché è tornata a terra attraverso l’apposito paracadute. Il suo compito è rilevare i dati e trasmetterli alla ‘stazione base’, informazioni che saranno comunque memorizzate all’interno dell’apparecchiatura.

L’operazione è stata possibile anche grazie all’assistenza tecnico-scientifico di una start up specializzata, la DaVinciCaelum. L’operazione è un esperimento scolastico, ma il principio e la strumentazione utilizzati sono largamente utilizzati per monitorare gli aspetti climatici, scattare immagini di disastri naturali dall’alto, eruzione di vulcani oppure per ragioni di ricerca e militari.

La soddisfazione dei ragazzi

“Adesso siamo un gruppo di 15-16 componenti – raccontano gli studenti coinvolti nel progetto -. Si può partecipare su base volontaria. Soprattutto ci sono ragazzi di quarta e quinta liceo, però possono provenire anche da altre classi. Ci sono per esempio anche studenti di seconda e di terza. E ragazzi che sono qui anche da cinque anni, entrati dal primo anno. Abbiamo fatto diversi esperimenti di questo genere in questi anni. La scuola ci propone il laboratorio e poi lo gestiamo in autonomia con la supervisione dei docenti”.

Cosa sono i muoni

Il muone è una particella elementare con carica elettrica negativa. La maggior parte dei muoni che raggiungono la Terra è prodotta dai raggi cosmici: quando penetrano negli strati superiori dell'atmosfera, generano pioni, che a loro volta decadono in muoni e neutrini