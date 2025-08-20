Sondaggio di Federconsumatori: "La città è pulita?"

Federconsumatori Modena APS misura la qualità del servizio di raccolta rifiuti e la pulizia della Città di Pavullo. La prima indagine è ormai avviata e gli abitanti di Pavullo e frazioni potranno dire la loro compilando un questionario online a cui si accede a questo indirizzo: https://sondaggi. cgilmodena.it /index.php /627731?lang=it, oppure potranno richiedere il cartaceo alla CGIL di via Giardini 212. La prima fase, che ha coinvolto un campione limitato di cittadine e cittadini, si è svolta le scorse settimane mentre ora possono esprimersi tutti i maggiorenni residenti, con la garanzia di anonimato e riservatezza dei dati raccolti. "É una occasione unica per esprimere le proprie valutazioni e per avanzare proposte sui diversi temi attinenti la raccolta rifiuti a Pavullo – dice Federconsumatori –; un’occasione per approfondire i problemi ma anche per segnalare le positività". Nel questionario si sono domande specifiche sul modello di raccolta rifiuti adottato nel territorio di Pavullo, su orari e tempi di raccolta, sull’adeguatezza del servizio, sull’abbandono dei rifiuti, sul servizio a chiamata e sull’efficienza della Stazione ecologica. Nel questionario è dedicato largo spazio al giudizio dei pavullesi sulla pulizia della Città: dallo spazzamento stradale, alla pulizia delle aree verdi, fino allo svuotamento dei cestini. Altre domande riguardano la conoscenza rispetto alle tariffe applicate, ad agevolazioni e incentivi, alla chiarezza della fattura. É richiesto anche di esprimersi sulla capacità di risolvere i problemi da parte del gestore e, per quanto di pertinenza, da parte del Comune. "Una indagine la nostra – chiosa Federconsumatori - i cui esiti saranno presentati, entro il mese di settembre, alla Città e alla informazione locale".

w. b.