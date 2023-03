"Sono al servizio della città, priorità ai cantieri fermi"

Paolo Malvezzi da ieri è ufficialmente il ‘settimo’ assessore della Giunta Bellelli, posto rimasto vacante dopo le dimissioni di Marco Truzzi operative dal 1 novembre scorso. Ieri il primo cittadino ha firmato il decreto di nomina, attribuendo a Malvezzi le deleghe a Lavori pubblici, Patrimonio, Patrimonio storico artistico, Frazioni, Viabilità, Mobilità, Servizi pubblici energetici. Di conseguenza vengono modificate le deleghe degli assessori Gasparini e Righi: alla vicesindaco sono attribuite Economia, Turismo, Promozione del Centro storico, Progetto patto per il lavoro, Comunicazione, mentre a Righi le deleghe di Urbanistica, Edilizia privata, Ricostruzione, Ambiente, Smart City. Classe 1958, geometra, Paolo Malvezzi è stato dipendente del Comune di Carpi dal 2018 al 2021 con la qualifica di responsabile della Manutenzione infrastrutture dopo aver lavorato per molti anni in Comune a Novi. Inoltre, aveva ricoperto l’incarico di assessore ai Lavori pubblici a Carpi dal 1997 al 1999 con il sindaco Demos Malavasi.

Assessore, come ha accolto la nomina?

"Mi è stato chiesto e con atteggiamento di servizio ho deciso di collaborare mettendo a frutto la mia esperienza sia personale che professionale. Dal 1 maggio 2021 sono in pensione, e dopo essermi consultato con la mia famiglia, ho accettato: sto ricevendo molti attestati di stima e fiducia, ora sta a me dimostrare che sono ben riposti".

Quali saranno le sue priorità? "In primo luogo devo capire la realtà delle varie situazioni, i tempi delle progettazioni, dei cantieri, delle gare. Mi sono dato due settimane di tempo per avere un quadro più preciso, e ho già iniziato a parlare, oltre che col sindaco e il dirigente, con i colleghi per comprendere le scadenze e le criticità e poterle risolvere nel modo più rapido e corretto possibile".

I grandi progetti?

"Innanzitutto la Bretella, che collegherà la zona industriale degli ‘autotrasportatori’ di Fossoli con quella di Carpi di via dell’Industria, e che reputo il ‘fulcro’ del piano di investimenti del Comune per il quinquennio. Poi l’ospedale, l’università: progetti che non fanno capo direttamente al Comune ma il cui andamento, a livello di tempistiche, deve essere puntualmente vigilato".

Ci sono anche cantieri fermi… "Anche questo punto rientra nella mia agenda: in merito a quello di Palazzo Pio in piazzale Re Astolfo, nei prossimi giorni incontrerò il direttore dei lavori e appena approvato il bilancio verrà lanciato un nuovo bando".

In questi anni le è mai capitato di dire ‘se fossi io l’assessore, farei così’?

"Sinceramente no. Avendo in passato già ricoperto questo ruolo, so che ci sono delle difficoltà che prescindono dalla migliore volontà e impegno. Anzi, penso che ogni cittadino dovrebbero rivestire anche solo per un po’ questa carica per poter capire meglio le difficoltà ed evitare certe reazioni a volte sproporzionate. Per 38 anni ho lavorato a Novi: al mattino al bar già incontravo i residenti che mi sottoponevano i loro problemi. Carpi è una città e questo rapporto diretto non sarà ovviamente possibile ma sarò aperto ad ascoltare tutti".

Maria Silvia Cabri