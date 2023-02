"Sono amico di Bonaccini, ma ora serve l’energia di Schlein"

"Sono amico di Stefano Bonaccini, ma credo che oggi ci sia bisogno dell’energia e della forza di Elly Schlein". Il deputato modenese Stefano Vaccari, vicino a Zingaretti e Letta, rompe gli indugi e in vista delle primarie esprime il proprio endorsement per la vicepresidente della Regione.

Vaccari, eppure il suo legame con Bonaccini è decennale.

"Ho scelto di sostenere Elly Schlein perché interpreta meglio quell’esigenza di rivoluzione democratica di cui avverto il bisogno, scardinando quei meccanismi e quelle pratiche consociative interne che hanno allontanato tanti militanti. Mi lega con Bonaccini un rapporto di amicizia consolidatosi nel tempo e gli riconosco qualità di dirigente e di amministratore. Sono stato tra quelli che lo hanno sostenuto con forza nei ruoli che ha ricoperto. Ma credo che oggi ci sia bisogno dell’energia e della forza si Elly Schlein quale momento di rottura con il passato e perché so che lei, da europarlamentare e da vice presidente della regione, ha dimostrato quelle competenze e quell’empatia più che mai necessaria in questa fase di vita del Paese".

La sconfitta del Pd è stata pesante, il corpo elettorale è diminuito, i sondaggi non vi sorridono. Quanto può essere importante il congresso per risollevare il partito?

"L’obiettivo è analizzare la sconfitta, correggere gli errori commessi, tornare a riapre un virtuoso rapporto con quella parte di popolo che ha scelto altre strade financo rifugiarsi nell’astensionismo. Costruire le basi per l’alternativa alle destre su un progetto diverso e credibile è il cimento della campagna congressuale in corso. È comunque un processo costituente come lo abbiamo definito, che dovrà continuare anche dopo lo svolgimento delle primarie, poiché il lavoro di ascolto e di allargamento della partecipazione non si può dire certamente esaurito con la scelta del gruppo dirigente".

C’è chi ritiene necessaria addirittura la rifondazione del partito, cambiando anche il nome.

"Serve a mio avviso rimotivare la nostra comunità oltre che rifondarla. Per farlo occorre cambiare testa e corpo al partito archiviando la fase nella quale abbiamo dato l’impressione che stare al governo fosse un fine e non il mezzo per proporre e realizzare i cambiamenti necessari per ridurre le diseguaglianze, affermare i diritti, redistribuire la ricchezza, affrontare la grande questione ambientale mettendo in campo un nuovo modello di sviluppo improntato alla sostenibilità e alla giustizia sociale".

Vi accusano di essere governisti.

"La nostra partecipazione al governo è stata in questi anni la conseguenza di un atto di responsabilità che su alcune questioni ha dato i suoi frutti. Però ora serve altro. Serve un progetto che punti sull’innovazione e sulla radicalità del cambiamento, perché c’è da dare risposte a chi non ha le stesse opportunità di tanti altri. Scuola, lavoro, sanità tanto per dire le tre questioni principali. Temi che hanno già evidenziato dove vuole andare a parare la destra. Rendere privato ciò che oggi, pur con dei limiti, è pubblico. Noi dobbiamo fare l’opposto non guardando ai grandi interessi come fa l’attuale governo".

Gianpaolo Annese