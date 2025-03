"Sono anemica, ma dono"

"Per me è stata una giornata di emozioni e soddisfazioni perché sono stata tra le premiate. Io sono prevalentemente donatrice di plasma e mi hanno premiata perché sono arrivata a 10 donazioni. Il plasma adesso sta acquisendo sempre più valore. Fino a qualche tempo fa era considerata una donazione, per così dire, minore rispetto al sangue ma le cose stanno cambiando in fretta . Con il plasma si possono curare tanti problemi seri, l’impiego in medicina è molto ampio; ad esempio viene utilizzato nei casi di ustioni. Io posso donare solo plasma in quanto anemica e comunque una donazione di plasma permette anche a molte persone anemiche come me di donare".