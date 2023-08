"Sono già allo studio soluzioni ad hoc per andare incontro alle esigenze dei turisti che, in ogni caso, sono chiamati a differenziare i rifiuti – spiega la responsabile territoriale per i Comuni della montagna, Elisa Prata, presente all’assemblea –. A Lama Mocogno, come nel resto dell’Appennino, la raccolta è stradale: da settembre anche alle Piane saranno potenziate le batterie di cassonetti incrementando il volume disponibile per i conferimenti. I contenitori di carta, plastica e vetro rimarranno ad accesso libero e saranno dotati di feritoieoblò per limitare i conferimenti di materiale non conforme. Saranno aggiunti contenitori per organico e sfalci, mentre solo il cassonetto dell’indifferenziato si aprirà con tessera identificativa, la Carta Smeraldo". I turisti possono usare solo per l’indifferenziato (restando una quantità minima), i cestini. "Il numero di cassonetti alle Piane sarà adeguato ai periodi di alto flusso turistico".