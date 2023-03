Sono in calo le segnalazioni sul degrado

Calano, a Fiorano, le segnalazioni concernenti il degrado urbano pervenute all’Amministrazione Comunale attraverso il sistema Rilfedeur. Sono state infatti 1372, ovvero il 5% in meno rispetto al 2021 a suggerire che la situazione migliora, ma non moltissimo. E la parte del leone, nelle doglianze della cittadinanza, la fa la manutenzione carente della rete stradale che sono state 451 (erano un centinaio di più un anno fa) e hanno messo nel mirino soprattutto principalmente le buche (364) oltre alla manutenzione dei marciapiedi e della segnaletica. In calo anche le segnalazioni attinenti attinenti i rifiuti (da 268 a 172, ma non c’era ancora il porta a porta) e sostanzialmente invariate, invece, quelle sul verde pubblico che erano 228 nel 2021 e sono state 210 nel 2022. La statistica non da’ conto delle segnalazioni relative all’illuminazione pubblica, che non sono più gestite dall’Amministrazione, né quelle relative alle perdite idriche, che sono invece appannaggio di Hera. "Le segnalazioni della cittadinanza – commenta l’assessore al personale Carlo Santini – sono la base necessaria per rivedere i processi: alcuni risultati sono arrivati, ma la strada è lunga e si può ancora migliorare: la partecipazione attiva dei residenti che segnalano rappresenta comunque un contributo prezioso per organizzare un territorio a misura del cittadino".