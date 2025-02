"Sono lavori inutili: crescerà lo smog"

"Vivo in zona e conosco molto bene le difficoltà della viabilità in questo quartiere – commenta Elena Forti –. A mio dire, questa rotonda e quel tratto di strada sarebbero lavori inutili, e costosi, che non porterebbero a nessun miglioramento. Anzi, una rotonda su una strada così trafficata come via Giardini potrebbe solo accrescere il livello di smog e polveri sottili che in zona è già alto. Si tratta di una privazione del verde pubblico che non produrrebbe gli effetti sperati, perché il traffico e le difficoltà resterebbero. Per questi motivi, penso che ci sarebbero interventi più urgenti e funzionali che l’Amministrazione comunale potrebbe prendere in considerazione".