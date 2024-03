"Sono le donne il bersaglio più frequente"

"E’ particolarmente significativo essere qui, davanti alla Pedra Ringadora da dove ci si rivolgeva al popolo: è quello che dobbiamo fare anche noi". Stefano Reggiani, per l’occasione nella doppia veste di dg dell’ospedale di Sassuolo e consigliere tesoriere dell’Ordine dei Medici, ha le idee chiare su ciò a cui bisogna tendere per assicurare maggiore tutela agli operatori: "Dobbiamo innanzitutto essere in grado di raccogliere tutte le segnalazioni, sia quelle che arrivano all’Ordine dai singoli professionisti che quelle aziendali, e unirle in un unico sistema che ci permetta di avere una visuale totale del problema. Il segnale che arriva da questa piazza, che vede unite istituzioni, aziende sanitarie e ordini professionali, è che stiamo andando nella direzione giusta". Il dato, 328 segnalazioni di violenza di cui 23 a Sassuolo, secondo Reggiani è sottostimato: "Nel nostro settore gli operatori sono abituati a ricevere violenze, soprattutto verbali, e non denunciarle. Stiamo però osservando un incremento delle segnalazioni, importante sintomo di una sensibilità maggiore: noi oggi elenchiamo le violenze ma in Italia ci sono persone che facendo il nostro mestiere hanno perso la vita". Quanto alle tipologie di denunce, "i reparti più colpiti sono quelli di front office, il pronto soccorso e la psichiatria, ma il dato che mi amareggia è che la maggior parte delle aggressioni sono destinate al genere femminile". Per Reggiani il cambiamento, quello vero, non può che essere culturale. Nell’attesa, l’Ordine dei Medici domani è convocato dal Prefetto. "Quello con le forze dell’ordine, che approfitto per ringraziare, è un rapporto di fondamentale importanza per noi. All’ospedale di Sassuolo da anni sono previsti passaggi di routine, perché già la sola presenza ha un forte valore deterrente. Quello che mi aspetto dall’incontro è che questa sinergia divenga sempre più strutturata", ha concluso.

Chiara Mastria