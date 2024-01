Sono ore decisive per il caso D’Orsi

Le prossime 48 ore saranno decisive per il caso-D’Orsi. Voci vicine al giocatore fanno trapelare che il centrocampista abbia capito l’errore e tramite l’agente stia provando a ricucire, ma non è detto che domani si presenti al campo. Intanto Il Carpi lavora per una o due pedine in mezzo al campo entro giovedì 1 febbraio. Questi i risultati della 4^ di ritorno: Progresso-Certaldo 1-0, Sammaurese-Imolese 1-0, Ravenna-Fanfulla 1-2, Corticella-Lentigione 2-1, Mezzolara-Borgo S.D. 2-2, Forlì-Sangiuliano 0-1, Aglianese-Prato 2-0, San Marino-Sant’Angelo 3-2, Carpi-Pistoiese 3-2. Clas. Ravenna 43, San Marino 42, Corticella 39, Forlì 38, Carpi e Lentigione 37, Aglianese 33, Imolese (-1) 30, Sangiuliano, Fanfulla e Sammaurese 28, Pistoiese 27, Prato 24, Sant’Angelo 23, Progresso 21, Mezzolara e Borgo 15, Certaldo 14.