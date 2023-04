"Sono scesa dal palco per ’allenare’ gli artisti"

di Stefano Marchetti

Lasciare il palcoscenico, almeno per qualche tempo, "è stata una decisione di cuore, ma di cuore allegro", sorride Gloria Campaner, pianista di fama internazionale. Al culmine di una carriera con centinaia di concerti, recital e incisioni discografiche, a fine dicembre ha scelto di ‘staccare’ per un periodo sabbatico: "Ho avvertito più forte l’esigenza di dedicarmi all’ascolto e alla cura di me stessa e degli altri", confida. Gloria – 37 anni, di cui almeno 32 trascorsi al pianoforte – dedica questo suo nuovo percorso ai musicisti che alla ribalta vorrebbero starci ma a volte vengono sopraffatti dalla paura di non essere all’altezza, dall’ansia e dalla fatica. L’arte deve essere gioia, non timore. Ecco allora il significato del laboratorio ’C# - See sharp’ che Gloria Campaner terrà per tre giorni al conservatorio Vecchi-Tonelli, da martedì prossimo, il 2, a giovedì 4 maggio: una ’palestra per le emozioni’ con giovani musicisti, unita a improvvisazioni e lezioni di pianoforte e musica da camera. "Sono grata al direttore Giuseppe Fausto Modugno per avermi invitato a trascorrere queste giornate con gli allievi", dice la pianista.

È stato difficile scegliere di ‘staccare’ dall’attività concertistica?

"Certo, non è semplice. Sembra così strano non dover correre da un teatro o da un aeroporto all’altro... Eppure mi sono resa conto che, appena il ritmo si ammorbidisce e si socchiude una finestrella, inizia a passare un sacco di luce e ora cerco di coglierla. Sto studiando psicologia, coaching, materie e tecniche legate al benessere psicofisico".

Andare sul palcoscenico è uno stress?

"Mette alla prova. A me è capitato molte volte, nonostante mi sentissi molto pronta. Ho conosciuto musicisti di assoluto valore che si bloccavano nel momento di affrontare la scena, il pubblico. Ecco allora che allenare l’emotività è importante quanto affinare la tecnica. Nello sport esistono i coach: credo che servano figure di supporto anche per gli artisti, ma in Italia ancora è un ambito poco esplorato".

L’artista è solo?

"A volte l’artista ha bisogno di essere ascoltato e di ascoltare, prima di tutto se stesso. E di guardarsi dentro, usare il cosiddetto ‘terzo occhio’. Nel mio laboratorio, cerco di dare qualche consiglio e qualche pilastro".

Per esempio?

"Il primo caposaldo è la preparazione. È chiaro che se sei preparato, se hai studiato e hai fatto pratica, certamente puoi contare su una base ferrea, non devi tremare. Poi potrai curare anche la preparazione psicofisica, il coraggio, la creatività, perfino il respiro: anche questi aspetti si possono allenare. In questo modo quella che dovrebbe essere la ‘prima’ diventa in realtà la seconda o la terza, e la montagna da scalare non sarà più così alta".

Le piace ritrovarsi in questa dimensione da performing coach?

"Il mio sogno è proprio di specializzarmi in questo settore. Sto seguendo direttamente alcuni ragazzi che mi danno enormi soddisfazioni".

Ma tornerà anche lei sul palcoscenico?

"Per il momento non ne sento la mancanza. Durante l’anno dovrò recuperare un paio di recital rimasti in sospeso, ma adesso credo sia giusto mettermi al servizio degli altri. Certo, tenere un concerto ed esprimersi artisticamente è un dono: allo stesso modo, tuttavia, ora sento di poter donare aiutando chi vuole dedicarsi alle arti e alla bellezza".