Sopralluogo al cantiere delle Marconi "Elementari pronte a gennaio 2024"

C’è una data per la riapertura delle scuole elementari Marconi: l’inizio di gennaio 2024. Ovvero, alla ripresa delle lezioni il prossimo anno dopo la pausa natalizia, che sarà verosimilmente lunedì 8 gennaio. A confermarla, dopo il sopralluogo sul cantiere di sabato scorso, al quale sono stati invitati i rappresentanti del Comitato Genitori e i consiglieri comunali, è stato lo stesso sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, che spiega: "Siamo in linea con le nuove tempistiche che ci siamo dati dopo l’emergenza covid e, molto probabilmente, le Marconi riapriranno all’inizio di gennaio 2024. Si tratta di un appalto – prosegue il primo cittadino – che era stato assegnato poco prima dell’emergenza covid. Inevitabilmente sono stati quindi da rivedere i tempi, ma rispetto all’iniziale tabellino di marcia il ritardo è stato comunque contenuto in 6 – 7 mesi e ora tutto procede regolarmente. E’ peraltro uno dei più importanti cantieri che abbiamo in corso sul nostro territorio, da 3,8 milioni di euro in gran parte finanziati con il nostro bilancio comunale (il Pnrr, quando è stato assegnato l’appalto, era ancora da immaginare, ndr). Con questo intervento, saranno effettuati la riqualificazione sismica e l’efficientamento energetico della scuola, con tutto ciò che ne consegue per questo tipo di lavori". Tra i genitori, intanto, c’è sia chi spinge affinchè vengano presto ultimati i lavori, ma anche chi prova a chiedere la permanenza nei moduli.

"Mi fa piacere che ci sia chi apprezzi la soluzione temporanea che abbiamo trovato – commenta Gargano, che conferma altresì di avere anch’egli ricevuto richieste in tal senso – ma ribadisco che appunto i moduli sono una soluzione che, pur essendo confortevole, è temporanea. Saranno infatti smantellati con la riapertura delle Marconi, anche perché ci stanno costando circa 100.000 euro al mese".

Rimanendo in tema scuole Marconi, intanto, sempre sabato scorso si è svolta una partecipatissima e speciale Stramarconi, la tradizionale camminata annuale (fino a Panzano) associata alla Settimana del Libro. "Quest’anno – ha spiegato Filippo Mattioli, presidente del Comitato Genitori – abbiamo anticipato tale manifestazione all’inizio di questa speciale Settimana e l’abbiamo unita al ’plogging’ (ovvero la raccolta rifiuti mentre si corre o cammina, ndr). Sono molto soddisfatto per l’altissima partecipazione: circa 350 persone tra bambini e adulti.

L’iniziativa si è svolta tra l’altro in partnership con le associazioni Human Maple e Plastic Free, con il patrocinio del Comune".

Marco Pederzoli