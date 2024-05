Sopralluogo dell’assessore Priolo: "Controlli nelle infrastrutture colpite". Due famiglie sfollate ma tutti in salvo

Dopo i violenti temporali che, nella giornata di lunedì, hanno flagellato, nel territorio modenese, soprattutto i comuni di Vignola e Savignano sul Panaro, e in parte anche Marano, è l’ora della conta dei danni per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale. In poche ore sono caduti oltre 190 mm di pioggia. Ieri mattina la vicepresidente della Regione, con delega alla Difesa del Suolo e della Costa e alla Protezione civile, Irene Priolo, si è recata sui luoghi più colpiti per incontrare i sindaci ed effettuare i sopralluoghi per monitorare e gestire la situazione sul territorio. "Si è trattato di un evento diverso da quanto accaduto a maggio dell’anno scorso – ha affermato Priolo – in quanto sono stati colpiti lembi di terra da fasce di temporale. La situazione è sotto controllo: i fenomeni sono in via di risoluzione, resta qualche criticità ‘puntuale’ in alcune abitazioni e soprattutto scantinati ma la cosa importante è che non vi è alcun rischio d’incolumità per le persone e non sono stati necessari interventi sanitari". Dunque, dopo le forti precipitazioni, la situazione sta tornando verso la normalità. "Abbiamo verificato la situazione delle scuole – ha proseguito la vice presidente – e ora parte la ricognizione dei danni al patrimonio pubblico e alle varie infrastrutture, per la dichiarazione dello stato di emergenza regionale". Immediato, nei tre comuni maggiormente colpiti è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, dei tecnici e dei volontari della Protezione civile. Oggi è prevista allerta gialla su tutta la regione per temporali, salvo un’attenuazione a partire dalla serata. "Domani (oggi per chi legge, ndr) le scuole riaprono, salvo il nido dove sono necessarie altre opere di pulizia", afferma il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini. Il Coc resterà aperto fino alle 9 di questa mattina; delle due famiglie sfollate, una è rientrata in casa, mentre l’altra, ospitata da parenti, lo farà nei prossimi giorni. Sono oltre cento le segnalazioni arrivate da quando è scattata l’emergenza: in particolare su Formica in due ore sono caduti quasi 200 millimetri di pioggia in due ore.

"Abbiamo lavorato tutti senza sosta, i tecnici del comune, della protezione civile anche regionale, la centrale operativa mobile dei Vigili del fuoco, i pompieri da tutta la regione che hanno svuotare cantine e garage dall’acqua. E’ stato fatto un sopralluogo in una casa disabitata andata completamente sott’acqua: un carabiniere è riuscito a portare in salvo un cane, l’altro purtroppo è disperso".

Anche a Vignola, dal pomeriggio di ieri, la situazione è tornata progressivamente alla normalità e oggi le scuole saranno aperte: "Non abbiamo registrato frane nè evacuazioni e nessuno sfollato – commenta la sindaca Emilia Muratori –. I danni al patrimonio pubblico riguardano soprattutto gli edifici scolastici ma si tratti di interventi mirati che verranno fatti in estate. Nonostante la grande paura, possiamo dire che siamo stati fortunati e che la situazione si sta risolvendo". Meno danneggiato è stato il comune di Marano: "I Rii minori hanno tenuto – commenta il primo cittadino Giovanni Galli –. Tutte le scuole sono operative. Ora si tratta di valutare i danni".

Maria Silvia Cabri