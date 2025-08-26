Soprintendenza, sede a Palazzo Coccapani

Dopo l’intervento di Italia Nostra, che sollecita il Comune a trovare una sede alla ricostituita Soprintendenza di Modena, dall’amministrazione fanno sapere che il tema è già stato oggetto di un contatto col Demanio, poi – va tenuto presente – il Ministero della Cultura avrà l’ultima parola. L’edificio prescelto sarebbe Palazzo Coccapani ma, probabilmente, serviranno dei lavori per adeguarlo a ospitare gli uffici, al momento ancora dislocati a Bologna.

Difficile per ora stimare i tempi del trasloco effettivo in città, anche se la Soprintendenza modenese è pienamente operativa pur continuando ad avere sede fisica nel capoluogo regionale.

"Da dieci anni Modena attendeva che fosse ripristinata la Soprintendenza istituita nel 1939 dentro la Galleria Estense nella quale, se si può dir così, si immedesimava. Con la riforma (2014/2015) – fa presente Italia Nostra –, che sottrae le raccolte museali al compatto tessuto delle istituzioni di tutela, anche la Galleria Estense è stata costituita in museo ad autonoma gestione e la Soprintendenza è stata soppressa, assegnate le relative funzioni alla Soprintendenza di Bologna. Alla rottura nella continuità della tutela diffusa di patrimonio e paesaggio è stato infine posto rimedio". Dunque, riecco una direzione tutta modenese ma, appunto, affinché la scissione da Bologna sia completa occorrerà aspettare che sia inaugurata la sede in città.