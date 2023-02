Sorelle travolte all’autogrill: nel video l’investimento e la fuga

Escono dall’autogrill e a passo spedito si dirigono verso l’auto dei genitori. La più grande si guarda le spalle più volte, proprio per scongiurare l’arrivo di un’auto ma quella vettura arriva all’improvviso e travolge entrambe. La più piccola sbatte violentemente sul cofano per poi finire a terra. Intanto l’auto pirata accelera e si dà alla fuga in autostrada. Sono immagini agghiaccianti quelle immortalate da un automobilista che domenica mattina attraversava l’autogrill Ads Campogalliano est, sull’A22 proprio mentre due sorell romane di 17 e 26 anni, dirette in vacanza con i genitori sono state travolte da un’auto pirata. La telecamera installata sulla vettura dell’uomo ha ripreso ogni passaggio dell’investimento. Il pirata – un 35enne dell’Est Europa residente nel Lazio - ha proseguito la sua corsa per schiantarsi qualche chilometro più avanti, al casello di Carpi, finendo a sua volta in ospedale. I feriti, le sorelle e l’uomo, non sono in pericolo di vita. Ora la polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica anche alla luce del video diffuso dal cittadino.