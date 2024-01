Sorprendere e baciare il pubblico ’Clown in libertà’ a Mirandola

Uno spettacolo che si rifà al mondo circense, sapientemente proposto in una forma che mescola clownerie, divagazioni comiche e musica. Sarà "Clown in libertà", messo in scena dalla Compagnia Teatro Necessario di Genova, una associazione culturale nata nei primi mesi del 2009 su iniziativa di artisti, operatori culturali e insegnanti, con l’obiettivo di dare continuità e sviluppo alle attività già intraprese a partire dal 2005 con i detenuti della Casa Circondariale di Genova Marassi e gli studenti del corso di Laurea in Dams dell’università di Genova, ad inaugurare l’inizio del nuovo anno di teatro a Mirandola. La rappresentazione, che si terrà domani alle 21 all’Auditorium Rita Levi Montalcini, sarà un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre buffi clown, interpretati da Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini e Alessandro Mori che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione. Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti come: Eolo Award 2011, Premio Regione Piemonte e Premio Otello Sarzi nuove figure del teatro, "Clown in libertà", come suggerisce il titolo, racconta il pomeriggio anomalo di tre personaggi che senza un racconto enunciato e senza alcuno scambio di battute, vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire, conquistare e baciare il pubblico di passanti.

È valida la promozione 2 biglietti (1 adulto + 1 under14) a 20 euro, solo presso la biglietteria del Teatro con ritiro il giorno dello spettacolo. La biglietteria aprirà domani alle 17, e i biglietti si possono acquistare online su Vivaticket e prenotare tramite e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it e con messaggio WhatsApp al numero 333.2455605

Alberto Greco