Sorpresa al piano nobile. Otto sale sono diventate dei ’depositi aperti’

E con i "Risvegli di primavera", il Palazzo Ducale di Sassuolo riapre al pubblico proprio oggi: dalle 18 alle 20 ci saranno anche visite guidate e attività per i bambini, con ingresso gratuito. Domani e domenica le Giornate di primavera del Fai consentiranno di accedere ai passaggi segreti della reggia, corridoi e pertugi privatissimi destinati alla corte: da uno di questi il duca poteva arrivare ad affacciarsi – non visto – alla chiesa per assistere alla Messa. Venerdì 28 marzo il Palazzo Ducale sarà aperto straordinariamente anche dalle 19.30 alle 21.30, con ingresso gratuito, e in serata il Coro Filarmonico ‘Gazzotti’ di Modena eseguirà lo splendido "Magnificat".

E per la riapertura è stata riservata una sorpresa ai visitatori: otto sale del piano nobile sono state riallestite e sono divenute ‘depositi aperti’ di opere d’arte delle Gallerie Estensi. Vi si può ammirare una ricca quadreria, suddivisa per epoche e per stili, dal ‘500 in poi: circa 250 dipinti e 50 sculture sono fruibili in un nuovo ordinamento che ne mette in risalto i caratteri stilistici, le invenzioni e le derivazioni. Fra le ‘perle’, un dipinto del caravaggesco olandese Ter Brugghen, riscoperto da Federico Fischetti, una copia della "Madonna di San Girolamo", detta anche "Il Giorno", di Correggio, il cui originale è conservato alla Galleria Nazionale di Parma, e una copia della pala con la "Madonna di San Matteo" di Annibale Carracci che fu tra i dipinti venduti dal duca all’Elettore di Sassonia, oggi a Dresda.

s. m.