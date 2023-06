Sorpresa per la maestra in pensione: i genitori noleggiano una Lamborghini Castelfranco, rombo dei motori alle scuole di Gaggio: per Maria Cristina Scianti il bolide dei suoi sogni. La 62enne è entrata di ruolo a soli 21 anni: "Ho sempre girato in Panda, è stata un’emozione incredibile". .