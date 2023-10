Sorrentino presenta ’Lo scontro fatale’

Domani a partire dalle 20,30, il Punto di Lettura Madonnina (Via Amundsen 80 a Modena) ospita lo scrittore e storico modenese Gabriele Sorrentino che presenterà il suo ultimo romanzo storico Mvtina, Lo scontro fatale (Edizioni Artestampa, 2023). L’evento è organizzato dall’associazione Nonsoloscuola, in collaborazione con l’associazione di scrittori I Semi Neri, il sodalizio di cui Sorrentino fa parte e che promuove la scrittura come strumento di diffusione della storia e della cultura. L’ingresso è libero.

Con questo romanzo, l’Autore conclude la serie di volumi dedicati a Mutina narrando della conquista romana della Gallia Cisalpina che ha profondamente segnato il nostro territorio nei secoli, ma anche sconvolto civiltà preesistenti come quella dei Ligure e dei Celti. Grazie allo strumento del romanzo storico, Gabriele Sorrentino mostra al lettore le ragioni di tutte le parti del conflitto accompagnandolo in un’epoca remota, quando la via Emilia era ancora giovane e la pianura era coperta di boschi. Un romanzo di battaglie e intrighi, amori e passioni, tradimento e coraggio.

L’evento sarà l’occasione per parlare anche di altri romanzi ambientati nella Modena romana.