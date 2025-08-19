Sorrisi, saluti, abbracci e tante facce nuove. Il Modena al Guarini per il via alla preparazione

Gli abbracci sinceri tra le "vecchie conoscenze", cinque su dodici giocatrici, i sorrisi timidi delle tante "facce nuove" di questa storica stagione del Volley Modena che si è ritrovato prima ieri mattina, e poi nel tardo pomeriggio alle Palestre del Guarini, per iniziare la preparazione di questa annata che riporta la pallavolo femminile cittadina in serie A. A fare gli onori di casa GianCarlo "Ciops" Quartieri, D.S. della società modenese, che a nome del presidente Mirco Muzzioli ancora in ferie, probabilmente prenotate quando ancora non si sapeva che la squadra avrebbe chiuso trionfalmente la stagione ai playoff, ha dato il benvenuto. Più o meno contemporaneamente è cominciata la stagione delle prime tre squadre maschili al via, con tante novità, ed un esordio storico, quello della TecnoArmet Soliera 150, che per la prima stagione in B Nazionale si è ritrovata alla Palestra Centopassi di Soliera. Appuntamento al PalaPanini invece per il Modena Volley di serie B, quest’anno affidato a Nicolò Zanni, ed al PalaAnderlini per la Mo.Re. Volley che ritrova in panchina Riccardo Not.

Riccardo Cavazzoni