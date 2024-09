"Sos affitti, un bando per aiutare le famiglie"

Quella abitativa e della sostenibilità degli affitti è un’emergenza che pesa sempre di più sulle famiglie. In questa direzione, nei giorni scorsi la Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine ha deliberato l’approvazione dei criteri di assegnazione del ‘Fondo Affitti’ per il 2024. Il bando sarà aperto da giovedì 19 settembre. "Lo squilibrio esistente tra domanda e offerta – afferma Riccardo Righi, sindaco di Carpi e assessore alle Politiche Sociali dell’Unione – ha portato i canoni di affitto a toccare i livelli più alti di sempre e pertanto appare urgente concorrere con politiche pubbliche per agevolare l’accesso e il mantenimento dell’abitazione in locazione da parte dei nuclei familiari economicamente più fragili. Dopo il taglio di 30 milioni da parte del governo sul sostegno all’affitto, è indispensabile questo aiuto da parte della Regione (10 milioni di euro): se non si garantisce un diritto inalienabile come quello della casa saltano anche tutte le altre forme di sostegno che tutelano le famiglie più fragili". I criteri prevedono che possano partecipare al bando i cittadini italiani ed europei o titolari di permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, valore Isee del nucleo familiare fino a 6.400 euro, contratto d’affitto registrato in corso di validità e non essere proprietari di un immobile nel territorio regionale per una quota superiore al 50%. I contributi potranno arrivare fino a 2.000 euro in base all’incidenza del canone di locazione sul reddito lordo Irpef complessivo del nucleo. Il bando sarà aperto da giovedì 19 settembre fino a martedì 15 ottobre. Nel corso della scorsa edizione del bando fondo affitto 2022-2023, con una dotazione regionale e nazionale pari a 40 milioni di euro, l’Unione ha erogato risorse pari a 1.692.000 euro a copertura del finanziamento di 1294 domande di contributo affitto, di cui 111 a Campogalliano, 860 a Carpi, 110 a Novi e 213 a Soliera. La domanda potrà essere presentata direttamente dai cittadini sotto forma di autocertificazione esclusivamente con credenziali Spid/Cns/Cie. Per eventuali informazioni e chiarimenti sulle modalità di partecipazione al bando sarà possibile contattare lo Sportello Sociale e per ricevere supporto nell’utilizzo della piattaforma online ci si potrà rivolgere ai nuovi Punti di Facilitazione Digitale presenti sul territorio delle Terre d’Argine. Coloro che non sono in possesso delle credenziali SPID/CNS/CIE o che hanno difficoltà ad utilizzare la Piattaforma regionale potranno rivolgersi per la compilazione e presentazione della domanda ad associazioni di categoria, associazioni sindacali e privati delegati a presentare la domanda per conto del cittadino.

Maria Silvia Cabri