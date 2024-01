Sos commesso. È richiesta esperienza

Il Centro per l’Impiego di Bologna segnala che un’azienda di medie dimensioni con piccoli negozi

che vendono prodotti tessili e piumini artigianali sta cercando per il suo negozio (nel centro di

Bologna) un commesso/a di vendita. La figura

da assumere dovrà essere qualificata nel settore delle vendite grazie a precedenti esperienze e/o per aver acquisito una formazione specifica per questo tipo di incarico. Sarà ovviamente considerato un elemento preferenziale per l’assunzione il fatto di aver avuto un proprio negozio. La figura ricercata dovrà essere disposta a lavorare in autonomia, ma dovrà anche possedere la capacità di lavorare in team. La vendita e la cura del cliente sono l’aspetto più importante della posizione offerta, ma creatività nell’allestimento delle vetrine e basi di contabilità completano il profilo. Le domande vanno inviate entro il 18/01/2024.