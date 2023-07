Sos degli esercenti del centro "Poca sicurezza e tanto degrado, serve una maggiore fermezza"

di Stefano Luppi

Giocherà un ruolo anche la percezione, ma certo i commercianti del centro non si sentono a loro agio. Lo dicono attraverso una approfondita indagine svolta nelle scorse settimane da Confcommercio, indagine che solleva problemi legati soprattutto a insicurezza, atti vandalici, presenza di aree degradate e poco decorose per effetto dell’abbandono di rifiuti in questa raccolta porta a porta dalle mille pecche.

Non solo: i circa duecento commercianti della città interpellati dall’associazione lamentano anche "la scarsità di parcheggi e una promozione coordinata di eventi non sufficiente". Ecco i numeri, commentati dal nuovo presidente di Confcommercio città di Modena Massimo Marchesi. Oltre la metà (54%) del campione giudica il centro storico poco sicuro, il 33% per niente sicuro e solo il restante 13% lo ritiene sicuro. Gli atti vandalici sono il fenomeno criminale percepito come più rilevante dal 55% dei commercianti, con problemi come i disturbi delle baby gang, lo spaccio di stupefacenti e l’accattonaggio molesto. Inoltre il 44% delle imprese dice di non aver subito furti o rapine e il 62% di non essere mai stata vittima di atti di vandalismo, ma il 35% ha subito atti vandalici e il 25% tentati furti.

"Ci rendiamo conto – dice Marchesi – delle complessità, accentuate dall’effetto congiunto di organici inadeguati delle forze dell’ordine e dell’arrivo di centinaia di sbandati. Resto però convinto che sulla sicurezza serva maggiore fermezza e soprattutto certezza della pena perché il lavoro dei nostri tutori dell’ordine non venga vanificato. Portare la Questura in fascia A e aumentare l’organico non sarà sufficiente a far fronte a tutte le emergenze, sarà sempre più necessario una corresponsabilità collettiva sul tema della sicurezza urbana. Ci confronteremo presto con il questore". L’indagine evidenzia un altro elemento critico, legato al degrado urbano: il 39% delle attività ritiene che il decoro della città sia condizionato negativamente dalla presenza di edifici mal tenuti e dalla scarsa pulizia causata dalla nuova raccolta rifiuti che il 67% prediceva avrebbe fatto aumentare gli abbandoni. "E’ evidente – dice il presidente – che la prima fase di trasformazione del sistema di raccolta rifiuti abbia presentato non pochi problemi: le imprese avevano già acquisito esperienza nella corretta differenziazione e quindi ci saremmo attesi che l’amministrazione accompagnasse il percorso con maggiori e più efficaci azioni di informazione, comunicazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini". Il terzo punto critico riguarda i parcheggi: il 42% ne lamenta la scarsità e il 41% dice che il Novi Park è stato in grado di risolvere solo in parte il problema. L’ampliamento della Ztl, è bocciato dal 59%, mentre il 24% giudica la scelta positiva. Il sondaggio si occupa poi di offerta commerciale: il 34% la valuta equilibrata, il 25% insufficiente e il 41% reputa sia sbilanciata sul settore food (300 imprese). E ci sono critiche sulla promozione da parte di metà degli intervistati. "Per un centro sempre più vivo, attrattivo e dunque anche sicuro – conclude Marchesi – è necessario potenziare gli eventi organizzati e strutturare un calendario coordinato e ben promosso di iniziative, valorizzando durante tutto l’anno le peculiarità della nostra città".