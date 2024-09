Sos medici in corsia: "Allarme personale?. Gestione sbagliata, si poteva fare di più"

Antonio Platis, vice coordinatore regionale di Forza Italia, lo aveva annunciato soltanto qualche giorno fa: "Prima dicono che non ci sono medici 118 e ricorrono alle coop private, spendendo fino a 1691 euro per singolo turno, poi fanno un corso per l’abilitazione e sono sommersi da richieste. Peccato che con una insensata graduatoria pluri-provinciale, Modena sia cenerentola. Ci sono gli estremi quindi per un esposto alla Corte dei Conti".

Un duro attacco a cui aveva risposto tempestivamente la consigliera regionale Palma Costi (Pd): "Platis dimentica sempre che, se l’organizzazione sanitaria è affidata alle Regioni, sulla base di indirizzi e parametri nazionali (LEA), i finanziamenti e le regole per assunzioni del personale sono determinate dal Governo e dal Parlamento, così come le modalità di funzionamento dei corsi di laurea e di specializzazione. Nessuno vuole fare lo scaricabarile: tuttavia, senza la certezza di maggiori risorse da parte del Governo e profondi cambiamenti su formazione e assunzioni, a iniziare dal blocco che le aziende sanitarie devono rispettare, sarà comunque complicato. Non c’è bisogno di chi sa solo indicare problemi senza proporre soluzioni che salvaguardino davvero la sanità pubblica universalistica". Ora però è lo stesso Platis a continua a mantenere ben puntati i riflettori sul tema, sviscerando l’argomento sotto molteplici aspetti. "La situazione è così drammatica che è stato perfino interessato l’Ufficio del Governo, tant’è che in Prefettura i dirigenti dell’Ausl di Modena si erano dovuti confrontare con un sindacato, lo Snami, in merito alla necessità di indire un corso abilitante per la provincia di Modena per ben 24 unità – attacca Platis –. Invece non hanno fatto nulla, ma hanno preso la strada di foraggiare le cooperative private di medici di PS per sopperire alle carenze interne. Eppure, i dirigenti avevano tre strade da poter percorrere".

Quali? "La norma prevede che la Regione dia le linee guida per l’indizione dei corsi, mentre le Ausl devono rilevare annualmente i fabbisogni e indire il corso provinciale sempre a cadenza annuale. La politica invece ha voluto che fosse gestito in modo diverso favorendo, di fatto, il capoluogo a danno di Modena, nel completo silenzio della dirigenza locale. Così i residenti modenesi sono 3 su 35 posti – continua –. La vera domanda però è un’altra: a parte questo corso di abilitazione, negli ultimi 15 anni che cosa è stato fatto dall’Ausl di Modena e dalla Regione Emilia-Romagna? Giovedì in Consiglio Provinciale chiederò conto anche a quanto deciso e monitorato dalla CTSS. Su questo tema Muzzarelli dove era?" Ma non è finita. "L’altra strada, di respiro regionale, era quella di permettere, come introdotto nel 2006 dal Governo Berlusconi III e riconfermato nel 2019 dal Governo Conte, la possibilità di frequentare un corso per diventare Medico di Medicina Generale in modalità part time – conclude –. L’idea era proprio quella di permettere a tanti giovani dottori, compresi quelli del PS, di frequentarlo senza doversi dimettere dal posto di lavoro in SSN e mantenersi così aperta una strada per quando, con l’avanzare dell’età, sarebbe stato più difficile mantenere i ritmi ed i turni di notte dell’emergenza urgenza. Si parla di circa 50 professionisti in regione che hanno optato di rinunciare al PS per frequentare questo corso che il PD ha voluto solo a tempo pieno". "Infine – conclude – c’era una terza strada che avrebbe potuto aiutare, ovvero utilizzare il contratto SSN per i medici specialisti ambulatoriali che avrebbe consentito ai medici di poter lavorare anche negli ambulatori del PS tramite un contratto SSN flessibile e tutelante, senza intermediazione di cooperative, potendo parallelamente coltivare altri interessi come tipicamente i giovani medici vogliono".