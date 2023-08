Sos minori stranieri "Servono altri 50 posti"

Emergenza su emergenza può essere descritta la situazione dei migranti in provincia di Modena. Ai continui arrivi di richiedenti asilo e rifugiati si aggiunge il problema della accoglienza dei "minori stranieri non accompagnati" (Msna) che devono seguire un loro percorso di accompagnamento fino alla maggiore età.

A oggi il Comune di Modena ha in carico 240 minori stranieri non accompagnati, dei quali oltre 170 giunti da inizio anno (fino al 2021 erano mediamente 110-120). "Mente prima gli arrivi di minori erano sporadici, adesso – precisano dalla Prefettura - abbiamo segnali di numeri in aumento e vogliamo premunirci, realizzando un centro di accoglienza dedicato". Per questo è stato avviato dalla Prefettura, mediante avviso pubblico, un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

"Lo scopo – si spiega - è quello di assicurare un’adeguata sistemazione alloggiativa e le dovute misure di assistenza e tutela ai minori, nelle more del loro trasferimento nella rete Sai, ovvero nei centri di accoglienza messi a disposizione dai Comuni del territorio della provincia". Saranno 50 i posti che si vogliono recuperare per fronteggiare dati in continuo aumento e che – fanno sapere dal Comune di Modena - da inizio anno segnalano l’arrivo di oltre 170 adolescenti. Nel solo mese di luglio ne sono giunti 28, mentre in agosto, a oggi, sono già una quarantina. In prima linea nella accoglienza di questi ragazzi, spesso poco più che bambini, c’è il Ceis con le sue strutture, 6 ordinarie e 3 straordinarie. Complessivamente il Ceis riesce a dare ospitalità a 111 minori, tutti maschi, 51 in posti ordinari cui se ne aggiungo 10 in deroga alla capienza massima consentita, e 50 in strutture di accoglienza straordinaria. Su Modena hanno altre strutture anche la Fondazione San Filippo Neri e la Coop Sociale Caleidos.

"Nonostante i posti in deroga attivati e lo sforzo costante, insieme ai partner, per individuare nuovi posti dove collocare i minori rintracciati sul territorio – lamenta il Comune – l’amministrazione è oggi in forte difficoltà a gestire un tale flusso straordinario di arrivi". Il progetto di accoglienza Msna per la sua complessità coinvolge un sistema articolato di istituzioni a tutela delle persone di minore età, sia attinenti alla sfera giudiziaria (Procura dei Minori e Tribunale per i minorenni) che alla sfera sociale e educativa. A Modena il sistema si regge su un percorso che parte dai servizi di pronto intervento del territorio (il Pris), con la collocazione del minore in un luogo sicuro, una struttura di "pronta accoglienza" (a Modena è gestita dal Ceis), dove avviare screening sanitari, percorsi di alfabetizzazione e regolarizzazione dei documenti.

A questo segue il trasferimento in una comunità di "seconda accoglienza" con l’obiettivo di portare a termine il percorso individualizzato d’inclusione e integrazione, perseguito nella prima fase da una equipe multi-disciplinare, così da raggiungere il più alto livello possibile di autonomia in vista della maggiore età.

Alberto Greco