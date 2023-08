Sos sicurezza "Adolescenti fuori controllo"

Una decina di adolescenti, in gran parte stranieri, si sono azzuffati tra di loro per pochi minuti ieri pomeriggio a San Cesario. Testimone oculare il consigliere di opposizione Mirco Zanoli, che ha seguito direttamente la vicenda e ha fatto scattare un’interrogazione in tema sicurezza da discutere in consiglio comunale, anche per altri episodi accaduti in paese. "Tutto è avvenuto in pochi istanti – ha riferito Zanoli – verso le 18,15. Da quello che ho potuto constatare, un ragazzino in bicicletta è stato bloccato da una banda di altri adolescenti, la sua due ruote è stata buttata a terra in malo modo e poi è cominciata la rissa, proprio a una decina di metri dalla sede della polizia locale. Io stesso stavo per chiamare i vigili, ma proprio un altro ragazzino amico di uno di quelli che erano coinvolti nella zuffa mi ha preceduto e ha avvertito le forze dell’ordine. Il comandante è uscito dalla sede e ha portato tutti all’interno".

In ragione di questo episodio, ma non solo, il consigliere di "Rinascita locale" ha presentato una interrogazione a risposta scritta, in cui rileva tra l’altro: "Recentemente diversi cittadini ci hanno segnalato una presunta problematica di sicurezza…Considerato che secondo i loro racconti ci sarebbe un gruppo di 56 minori di sesso maschile e presunte origini straniere che a volte terrebbe atteggiamenti ambigui eo intimidatori nei confronti di ragazzine residenti…sono a richiedere se il Comune sia a conoscenza della questione... e cosa pensa di fare l’Amministrazione".

m.ped.