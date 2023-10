Sos stazione: "Vandalismi e degrado"

La stazione di Formigine versa nel degrado? Per alcuni cittadini sì. "Un paese come questo non merita una stazione dei treni in tali condizioni" fa notare una residente sui social, allegando una serie di fotografie della sala d’attesa. L’ex biglietteria è chiusa da anni, eppure c’è chi, rimuovendo il vetro della porta che conduce nella vecchia sala d’attesa, è entrato, vandalizzando la piccola libreria della Biblioteca del Gufo e lasciando sul pavimento numerosi libri. Un immagine che ha scatenato proteste sul web. Tuttavia, chi usufruisce quasi tutti i giorni del servizio, come Amal Cherkaoui, che percorre la tratta Formigine-Modena per recarsi all’università, ritiene invece che il degrado sia tutt’altro: "Non posso negare che vedere una libreria così malridotta rattrista, però da qui a dire che l’intera stazione sia malmessa penso sia esagerato. Non c’è sporcizia e ci sono le telecamere, ho visto posti più fatiscenti". Ad attendere su una panchina c’è Momo assieme alla sua fidanzata; lei deve arrivare a Milano. "E’ vero, un tempo questa stazione era più carina – commenta Momo –, qualche anno fa hanno anche ristrutturato i bagni; il sistema di sicurezza è stato aggiornato e tutto sommato è una stazione tranquilla ma soprattutto è comoda. Si potrebbe fare di più, – ammette – ma non mi sento di dire sia peggiorata". Morena Falcone invece sta passeggiando assieme al figlio davanti all’ingresso dell’edificio ferroviario e, più che un problema per i pendolari, parla in generale di sicurezza: "Rispetto a vent’anni fa le stazioni fanno più paura, ma tutte e non solo quella di Formigine. Anzi, fortunatamente qui possiamo dire di essere ancora abbastanza tranquilli".

Intanto, la Biblioteca del Gufo risponde che "per quanto riguarda i libri all’interno della ex biglietteria, come biblioteca non abbiamo più potuto accedere dal periodo del Covid 19, poiché l’edificio è stato chiuso. Ma attendiamo le istruzioni dal Comune per poter svuotare l’area".

Mentre a rispondere ai 53 commenti su Facebook, è l’assessore all’urbanistica Armando Pagliani che ammette il degrado in cui versa la stazione ferroviaria formiginese: "Il degrado della stazione va eliminato. La proprietà degli stabili dei 2 fabbricati è di Fer Ferrovie Emilia Romagna. Nelle prossime settimane sottoscriveremo, come Amministrazione comunale, con Fer una convenzione che ci consentirà di utilizzare l’alloggio dell’ex custode, i bagni pubblici e il locale a fianco dei bagni pubblici da adibire a deposito biciclette custodito. Appena sottoscritta la nuova convenzione sarà nostra cura eliminare il degrado".

Ylenia Rocco